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26.06.2020 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге пьяного лихача на Audi задерживали 11 экипажей ГИБДД

Текст: Екатерина Призова

Для того, чтобы заставить остановиться нетрезвого водителя иномарки, потребовалось 11 экипажей екатеринбургской ГИБДД.

Инцидент произошел в районе перекрестка улиц Волгоградская и Ясная утром в среду, 24 июня. Как рассказали "РГ" в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, экипаж ДПС обратил внимание на мужчину, который вышел из магазина со спиртным в руках, сел за руль Audi A7 и начал движение.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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"Сотрудники ГИБДД через громкоговоритель потребовали водителя остановиться, но он их проигнорировал. Началось преследование. Шофер неоднократно успел нарушить ПДД, но длилась погоня недолго: прибывшие на подмогу экипажи ДПС остановили иномарку", - сообщили в ведомстве.

Водителем оказался 32-летний уроженец области, стаж за рулем - восемь лет, за это время он 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД (в основном - за превышение скорости).

"На месте происшествия провели освидетельствование, оно подтвердило, что мужчина нетрезв. Он пояснил, что выпил дома и поехал в ближайший киоск за добавкой", - отметили в ГИБДД.

В отношении нарушителя возбудили сразу несколько административных делопроизводств (в том числе, за проезд на "красный", за тонировку стекол и так далее). Что касается пьяного вождения, то за это ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Машину забрали на спецстоянку.

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