В Минздраве РФ отметили, что Югре не требуется помощь по борьбе с COVID-19

Завершился трехдневный визит делегации специалистов федерального Министерства здравоохранения в Югру.

- Мы посмотрели, как работают больницы и поликлиники Ханты-Мансийска, Сургута и Когалыма. Медучреждения Югры хорошо оснащены, в них современное медицинское оборудование, созданы все условия для лечения пациентов, - отметил, анализируя итоги рабочей поездки, замдиректора по организационно-методической работе Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, Вадим Тестов.

Специалисты минздрава пришли к выводу, что практически все медицинские организации, которые они посетили в ходе визита, отремонтированы, имеют необходимые коммуникации, в первую очередь по обеспечению кислородом, поскольку это один из элементов лечения при дыхательной недостаточности, которая возникает при заболевании COVID-19.

- В Югре хорошая укомплектованность медицинскими кадрами, прежде всего врачебным персоналом. Медицинские организации Югры вполне успешно справляются с пандемией, хотя жители региона, конечно, имеют право высказывать к ним претензии. Но нужно понимать, что вся система здравоохранения страны находится сегодня в сложной ситуации. Я могу заключить, что уровень оказания медицинской помощи именно в Югре довольно хороший, - резюмировал Вадим Тестов.

При этом факт, что на протяжении последних недель в регионе растет число заболевших, эксперт оценил как положительный. По мнению Вадима Тестова, динамика объясняется тем, что Югра хорошо обеспечена тестами на коронавирус.

- Охват населения исследованиями на COVID-19 в Югре выше общероссийского уровня. Прирост больных среди населения высок не потому, что в регионе очень высокие показатели заболеваемости, а потому что врачи их вовремя выявляют. Анализ и структура заболевших показывает, что в Югре большое число общих случаев заболевания, но тяжелых гораздо меньше, чем показывает мировая статистика. В округе выявляется пациентов на ранней стадии гораздо больше, чем в целом по стране и в мире, - пояснил Вадим Тестов.

Представитель минздрава также заявил, что часть наработок югорских медиков и системы здравоохранения автономного округа в целом после более подробного изучения можно будет применить в регионах страны, где так же много работающих вахтовым методом.

- Мы отлично понимаем, что Югра - специфический регион, здесь много вахтовиков, которые приезжают из разных регионов. Этот фактор неизбежно является дополнительным источником завоза инфекции. К тому же работники постоянно находятся в тесном контакте друг с другом, что приводит к локальным вспышкам заболевания. Но главное, что Югре удается их локализовать, - заключил представитель минздрава.

Вадим Тестов подчеркнул, что врачам Югры, системе здравоохранения в целом нет необходимости привлекать для борьбы с пандемией дополнительные силы, в том числе - из федерального центра.

- Сил и средств в регионе достаточно, чтобы справиться самостоятельно. Полностью говорить о том, что мы смогли остановить COVID-19, можно будет только тогда, когда будут решены основные проблемы с иммунизацией населения к этой инфекции в стране в целом. Это общий принцип развития эпидемического процесса, - отметил представитель минздрава.

При этом Вадим Тестов напомнил, что с коронавирусом жители региона справятся куда быстрее, если продолжат выполнять масочной режим, требования по соблюдению дистанции и все другие жизненно важные рекомендации врачей.