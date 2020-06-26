В шести отдаленных селах на Урале по поправкам проголосовали 100% жителей

Жители Уральского федерального округа начали голосовать за поправки в Конституцию РФ.

Так, в Свердловской области накануне в 8 утра открылись все 2 532 участка, 41 из которых временные - в больницах, СИЗО, на вокзале и в аэропорту. Принять участие в голосовании в регионе смогут свыше 3,3 миллиона человек.

Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Среднего Урала началось чуть раньше. "Есть деревни, где стопроцентная явка. Это шесть маленьких населенных пунктов - села Кедровка и Голышево, деревни в Верхотурском ГО и другие. Там проживают несколько десятков человек", - рассказали в пресс-службе облизбиркома.

В соседней области на улицы Челябинска выехала машина с громкоговорителем: за рулем побывал председатель региональной избирательной комиссии Сергей Обертас и лично проинформировал уральцев о начавшемся голосовании.

В Курганской области голосование проходит не только на участках, но и во дворах домов. Меры эпидемиологической безопасности здесь те же, что и в помещениях: все соблюдают дистанцию, на входе измеряют температуру, предлагают продезинфицировать руки, выдают маску, перчатки и персональную ручку.

Как отметила председатель Восточной территориальной избирательной комиссии Кургана Татьяна Агафонова, гражданам, действительно, удобно проголосовать рядом с домом, на свежем воздухе, такая форма голосования новая и вызывает большой интерес.

В Югре избирком решил провести конкурс среди участковых комиссий на лучшую организацию работы при проведении общероссийского голосования. Будут учитываться в частности, оформление и оборудование мест для голосования, создание условий для избирателей с инвалидностью и так далее. Назвать победителя обещают не позднее 31 августа.