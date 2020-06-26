В Свердловской области смягчат ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смягчил ограничительные меры, введенные в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась, а количество вновь выявленных случаев коронавируса снижается. За минувшие сутки на территории региона COVID-19 нашли у 193 человек, в то время как выписали из больниц 290 пациентов. Куйвашев подчеркнул, что в сложившейся ситуации региональная система здравоохранения работает уверенно, стабильно и имеет серьезный запас прочности.

Губернатор обсудил с экспертами и учеными динамику распространения и принял решение снять ряд ограничительных мер. Так, разрешат открыться магазинам с отдельным входом, площадь которых не превышает 800 квадратных метров (ранее открылись магазины площадью до 400 "квадратов"). Кроме того, начнут работу библиотеки, автошколы, косметологи, визажисты, массажисты, спа-салоны и солярии. Профессиональные спортсмены смогут начать тренировки на своих базах.

При этом подчеркивается, что соблюдение требований Роспотребнадзора остается приоритетной задачей. Также обязательным остаются меры личной безопасности граждан - масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

Режим повышенной готовности продлен до 29 июня. Самоизоляцию по-прежнему необходимо соблюдать жителям старше 65 лет. Также под запретом остается работа торговых центров и заведений общепита. Исключены массовые мероприятия.

По последним данным, в регионе выявлено 11 877 пациентов с COVID-19. Из них выздоровели 6786 человек. Умерли 85 жителей области.