Наброски тем к предстоящей встрече президента В.В. Путина с бывшим госсекретарем США Г. Киссинджером. Дата написания: ранее 19 марта 2009 г.

К беседе с группой Г. Киссинджера (19.03.09).

1. Наша группа встречается в весьма ответственный момент. В США - новый президент. В России в условиях лидирующего тандема происходят тоже определенные изменения. Обмен сигналами между руководствами США и России свидетельствует о взаимном желании нормализировать и развивать отношения между двумя странами. К этому подталкивает и мировой экономический кризис, который, несомненно, должен привести к отходу от той экономической модели, которая его породила, и к созданию новой структуры мировой экономики.

2. Сближение между нашими странами произойдет при преодолении по меньшей мере четырех распространенных заблуждений.

Первое: тот факт, что США действительно на нынешнем этапе мирового развития являются самой мощной в экономическом, военном плане и по своему политическому влиянию страной в мире, не идентично существованию однополярного мироустройства.

Второе заблуждение: тот факт, что перестал существовать Советский Союз, не идентичен поражению России в "холодной войне". О каком поражении России можно говорить в условиях, когда она осталась самым большим государством по территории, в недрах которого до половины всех полезных ископаемых планеты и в то же время, сохранив весь советский ракетно-ядерный потенциал, осталась с большим отрывом от остальных государств второй ядерной державой мира.

Третье заблуждение: будто существование многополярного мироустройства с изменяющимся соотношением сил между полюсами подталкивает к образованию коалиций, союзов, ущемляющих роль и значение в качестве основного игрока на международной арене в одном случае - России, а в другом - США. В этой связи настораживают прогнозы Бжезинского* о сплочении двух полюсов США и Китая и образовании между ними альянса, способного контролировать ситуацию в мире. Думаю, что не меньшую озабоченность вызывают подозрения в антиамериканской направленности призывов к развитию многосторонних отношений России и КНР, образование треугольника Россия - Китай - Индия или недальновидные попытки использовать противоречия с Соединенными Штатами у отдельных стран "старой Европы". Наконец, четвертое заблуждение: будто Россия продолжает с Соединенными Штатами "игру с нулевым результатом", как это было в годы "холодной войны". Если бы это соответствовало действительности, то тогда трудно объяснить, почему Россия не воспользовалась тупиковой для США ситуацией в Ираке, как это делали Соединенные Штаты, вооружая и поддерживая моджахедов, воюющих против советских войск в Афганистане. Или почему Россия крайне негативно относится к перспективе применения американской военной силы против Ирана - ведь даже непосвященному человеку понятно, что это угрожает США "застрять" в Иране, что не может не ослабить их в военном, экономическом и политическом отношениях. Холбрук, как известно с его слов, советовал президенту США сделать все для того, чтобы поглубже втянуть СССР в Афганистан.

О каком поражении России можно говорить в условиях, когда она осталась самым большим государством по территории, в недрах которого до половины всех полезных ископаемых планеты и в то же время, сохранив весь советский ракетно-ядерный потенциал, осталась с большим отрывом от остальных государств второй ядерной державой мира

3. Все эти заблуждения препятствуют соединению усилий России и США в решении тех задач, которые исключительно важны для всего мирового сообщества. Причем именно США и России принадлежит особая роль в решении этих задач.

Начну с проблемы сокращения стратегических наступательных вооружений. Обычно акцентируется, что к концу 2009 года истекает срок Договора СНВ-1. Это действительно так. Но дело не только в том, что без продления этого Договора или подписания нового настежь распахиваются двери для гонки ядерных вооружений двух наших стран.

Дело также в том, что мы уже сегодня должны думать об универсализации договоренности по сокращению СНВ. Речь идет о создании условий для охвата договоренностью Китая, Великобритании, Франции. Речь идет также о создании условий, благоприятствующих контролю над ядерным оружием неофициальных ядерных государств и нераспространению ядерных вооружений. В случае неуспеха американо-российских переговоров по СНВ все деструктивные процессы в военной ядерной сфере получают импульс для своего развития. Или проблема урегулировании региональных конфликтов.

Мне представляется, что две сверхдержавы времен "холодной войны" уделяли этому особенно большое внимание, опасаясь перерастания региональных конфликтов на глобальный уровень. После окончания "холодной войны" такие опасении снизились. Однако в настоящее время возможность перерастания отдельных конфликтов на глобальный уровень вновь возросла. Если раньше такая возможность была обусловлена тем, что за разными сторонами регионального конфликта стояли противоборствующие США и Советский Союз, и это, кстати, создавало большую возможность контролировать ситуацию, то теперь основные игроки - сами участники или потенциальные участники конфликтов. В первую очередь я имею в виду ближневосточный конфликт.

Если он не будет урегулирован в ближайшем будущем, то не исключено, что он может перерасти в ядерную катастрофу - в ядерное столкновение между Израилем и Ираном, который, по имеющимся данным, не принял политического решения о создании ядерного оружия, но технически все ближе подходит к готовности осуществить это. Вопросы взаимодействия двух наших стран в деле отпора современным вызовам и ликвидации новых опасностей, нависших над человечеством, будут рассмотрены детально согласно намеченной нами повестке дня.

Из архива семьи Е.М. Примакова. Копия. Машинопись.

Примечание

Евгений Примаков был участником встречи президента России Владимира Путина с Генри Киссинджером. Одной из тем разговора была судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) между СССР и США. Он был подписан в июле 1991 года. Оба государства обязывались в течение семи лет значительно сократить свои ядерные арсеналы. Срок действия договора истекал 5 декабря 2009 года. Встреча состоялась в марте.