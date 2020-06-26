Роскачество оценило приложения для знакомств

Если знакомства на улице ни к чему не приводят, а в библиотеку и тренажерный зал пока не пускают, но найти себе пару всё же хочется, эксперты Роскачества советуют воспользоваться дейтинговыми приложениями.

"Знакомства с будущим спутником жизни через веб-сервисы перестали быть чем-то стыдным, - пишут авторы исследования. - Теперь этот способ коммуникаций одобряет все большее количество людей, а мобильные приложения стали своего рода продвинутыми свахами, способными мгновенно оценивать, оповещать и даже подбирать женихов и невест, похожих на знаменитостей. Главное - не только правильно заполнить анкету и настроить фильтры поиска, но и выбрать качественное, безопасное приложение для знакомств в сети, которое принесет только удовольствие и не передаст ваши секреты в чужие руки".

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества протестировали 22 приложения в российском сегменте магазинов App Store и Google Play (11 для iOS и 11 для Android), предназначенные для онлайн-знакомств. В исследование вошли приложения на русском языке, которые имели количество установок в Google Play не менее 100 000 и количество оценок в App Store не менее 75. Почти половина исследуемых приложений перешагнули итоговую отметку в 4 балла, остальные приложения получили оценку выше 3,5 баллов. Все они рекомендуются к использованию.

По результатам тестирования наиболее функциональные приложения на iOS - "Мамба" (4,53 из 5), "Знакомства Mail.Ru" (4,5) и Badoo (4,35). На Android - "Знакомства@Mail.ru" (4,53), "Мамба" (4,46) и Badoo (4,38)

Наиболее удобные на iOS - "Мамба" (3,82), JAUMO (3,79) и "ДругВокруг" (3,44). На Android - "Знакомства@Mail.ru" (4,78), "Мамба" (4,72) и "JAUMO" (4,57). Наиболее безопасные (с точки зрения информационной безопасности) на iOS - "Мамба" (4,74), "Знакомства Mail.Ru" (4,74), "ДругВокруг" (4,14), Tinder (4,14), Bumble (4,14), Badoo (4,14), Waplog (4,14), LovePlanet (4,14) и Topface (4,14). На Android - "Знакомства@Mail.ru" (4,14), Badoo (4,0) и Topface (4,0).

Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения - "Мамба", "Знакомства Mail.Ru" и LovePlanet на iOS и "Знакомства@Mail.ru", "Мамба" и LovePlanet на Android.