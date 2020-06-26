Роспотребнадзор рекомендует при возможности сохранять для сотрудников из группы риска удаленный режим работы. Об этом сообщила советник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Игонина на встрече с "Деловой Россией".
По ее словам, пока людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет стоит соблюдать принцип самоизоляции. "Поэтому если есть такая возможность, лучше сохранить дистанционный режим работы", - приводит слова Игониной агентство ТАСС.
Вместе с тем, сотрудникам, которые уже вышли из режима удаленной работы, рекомендуется соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование при работе в офисе или на производстве.
В подготовленных ранее Роспотребнадзором рекомендациях по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в частности, говорится, что помещение, где находятся сотрудники, следует проветривать каждые два часа, а работников обеспечивать запасом масок, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков и перчатками.