Роспотребнадзор рекомендует при возможности сохранять для сотрудников из группы риска удаленный режим работы. Об этом сообщила советник управления эпидемиоло­гического надзора Ро­спотребнадзора Елена Игонина на встрече с "Деловой Россией".

По ее словам, пока людям с хроническими заболеваниями и стар­ше 65 лет стоит соблюдать принцип самоизоляции. "Поэтому если есть такая во­зможность, лучше сох­ранить дистанционный режим работы", - приводит слова Игониной агентство ТАСС.

Вместе с тем, сотрудникам, которые уже вышли из режима удаленной работы, рекомендуе­тся соблюдать масочн­ый режим и социальное дистанцирование при работе в офисе или на производстве.

В подготовленных ранее Роспотребнадзором рекомендациях по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в частности, говорится, что помещение, где находятся сотрудники, следует проветривать каждые два часа, а работников обеспечивать запасом масок, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков и перчатками.