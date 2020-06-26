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26.06.2020 15:56
Рубрика: Экономика

Россия намерена увеличить поставки газа в Китай

Текст: Сергей Тихонов

"Газпром" ведет переговоры об увеличение поставок по газопроводу "Сила Сибири" в Китай на 6 млрд кубометров - до 44 млрд кубометров в год. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью, опубликованном на сайте компании.

Он подчеркнул, что и без этого увеличения запланированный рост поставок по "Силе Сибири" до 38 млрд кубометров в год будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Кроме того, по словам Миллера, сейчас прорабатывается организация поставок газа в Китай с Дальнего Востока, строительство "Силы Сибири-2" и "западного" маршрута. "Все вместе это дает возможность говорить об экспорте трубопроводного газа в Китай в обозримой перспективе в объеме свыше 130 млрд кубометров, что сопоставимо с нашими текущими поставками на традиционные рынки", - сказал глава "Газпрома".

Газопровод "Сила Сибири" был запущен в декабре 2019 года. В 2020 году в Китай планируется поставить минимум - 5 млрд кубометров газа, в 2021 году - 10 миллиардов, в 2022 году - 15. Выход на максимальную мощность поставок - 38 млрд кубометров в год ожидается в 2025 году.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Поставки газа в Китай Отношения России и Китая

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