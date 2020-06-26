Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты и голода

Россия по основным параметрам выполнила задачу по ликвидации крайней нищеты, говорится в озвученном в ООН национальном обзоре по выполнению целей устойчивого развития, передает ТАСС. Исследование подготовлено Аналитическим центром при правительстве РФ при участии Минэкономразвития, МИД и Росстата.

"Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза", - говорится в докладе. Авторы документа также отметили достигнутые успехи по ликвидации в стране голода: в 2018 году уровень недоедания среди взрослого населения был крайне низким: этот показатель едва превысил один процент.

Среди других целей, по которым Россия продвинулась дальше всего, названы "Качественное образование", а также "Достойная работа и экономический рост".