Россиянин получил 9 лет тюрьмы в США за мошенничество с банковскими картами

Суд в США в пятницу вынес приговор гражданину России Алексею Буркову, который обвинялся в компьютерных преступлениях. Как передает ТАСС, судья Томас Эллис назначил ему девять лет лишения свободы в тюрьме общего режима.

Подсудимый признал себя виновным по двум пунктам из пяти, в том числе в краже персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег. Как указывается в деле, Бурков нанес ущерб американским банкам на сумму более 20 млн долларов. В 2009-2013 годах на одном из сайтов он продавал краденые номера банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

Напомним, россиянина задержали в 2015 году в Израиле по запросу американской прокуратуры и в конце прошлого года экстрадировали в США.