Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent. Это рекордная премия Urals к североморской нефти в этом регионе. Прежний максимум был установлен в конце мая - 2,30 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные ценового агентства Argus.

В Средиземноморье Urals продается по 43,30 доллара за баррель, с премией к Brent - 2,4 доллара за баррель.

Росту премии российской нефти к Brent в Европе способствует сокращение экспорта из России в результате снижения производства по условиям сделки ОПЕК+. Ожидается, что морские поставки Urals из России в июле сократятся на 534 тыс. баррелей в сутки относительно июня, до 770 тыс. баррелей в сутки.

Суммарные морские отгрузки российской нефти из портов России в июле должны уменьшиться на 1,98 млн тонн по сравнению с июнем, до 6,44 млн тонн.