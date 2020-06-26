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26.06.2020 23:57
Рубрика: Спорт

Российский боец Олейник продлил контракт с UFC

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец тяжелого дивизиона UFC Алексей Олейник продлил контракт с промоушеном.

Об этом сообщил спортсмен на своей странице в Instagram. "Подписываю новое соглашение, - сообщил Олейник. - Когда пишешь роман, чувствуешь себя примерно так".

Олейник - ветеран ММА, он начал проводить поединки в смешанных единоборствах еще в 90-е годы прошлого века. Всего на его счету 59 побед, 13 поражений и одна ничья.

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В UFC он пришел в 2014 году. В своем первом поединке он фирменным удушающим приемом победил представителя США Энтони Хэмилтона. С тех пор Олейник под эгидой UFC провел 12 поединков, в которых одержал 8 побед.

В настоящее время он является 11-м номером рейтинга тяжеловесов. Следующим соперником россиянина станет четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC Деррик Льюис. Бой состоится 8 августа.

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