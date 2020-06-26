Росстат: Март оказался самым сложным месяцем для бизнеса за время пандемии

Самым сложным месяцем для бизнеса за все время пандемии оказался март, когда наблюдалось резкое падение прибыли и рост убытков. Об этом говорится в аналитическом отчете Росстата о финансовых результатах деятельности организаций в январе-апреле 2020 года.

Как отмечается в отчете, ситуация в апреле улучшилась по сравнению с мартом, но оставалась сложной - сальдированный финансовый результат в январе-апреле 2020 года составил 45,6% по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года. Напомним, что в январе и феврале 2020 года сальдированный финансовый результат составлял 76% и 70% соответственно от уровня 2019 года.

По данным статистического ведомства, по сравнению с первым кварталом текущего года убытки предприятий и организаций снизились. Если за первые три месяца года 18,8 тысячи организаций понесли убытки на 2,9 трлн рублей, то за первые четыре месяца 2020 года несмотря на увеличение количества хозяйствующих субъектов, показавших убыток, до 19,4 тысячи, их общая сумма сократилась на 0,3 трлн рублей - до 2,6 трлн рублей.

Также можно отметить, что по сравнению с итогами трех месяцев 2020 года, за период январь-апрель резко - с 7 до трех - сократилось число отраслей и секторов экономики, в которых прибыль предприятий и организаций оказалась ниже совокупных убытков.

"Можно сделать вывод, что в апреле большинство предприятий смогли оптимизировать свою операционную деятельность, снизить издержки, получить оплату за ранее поставленную продукцию", - пояснили в Росстате.

С апреля 2020 года правительством России принимались оперативные и пакетные меры, чтобы смягчить негативное влияние коронавируса на экономику России, положение отдельных секторов и предприятий, а также граждан России.