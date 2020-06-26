Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ

С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации", - передает ТАСС ее слова.

По словам главы ведомства, на протяжении первой недели июля ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян, продолжат сниматься.

"Мы исходим из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов нашей страны", - подчеркнула Догузова.