РПЛ отменила снятие команд с турнира за две неявки на матчи

В четверг по видеосвязи прошло совещание руководства РПЛ, Российского футбольного союза (РФС), руководителей клубов и представителей медицинских штабов. В ходе обсуждения нарушений на матчах 23-го тура было проведено заочное голосование за изменения в регламенте о возобновлении сезона, дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата.

Главным изменением стало решение об отмене снятия команд с турнира за две неявки на матч в условиях пандемии коронавируса. Таким образом, клубы смогут доиграть сезон, даже в случае нескольких неявок по причине заболевания игроков и вынужденного карантина.

Отменен пункт о минимальной заявке на матч. Раньше не допускалось менее 16 полевых игроков и двух вратарей, теперь клубы смогут проводить игры при меньшем количестве готовых футболистов. Также был дополнен пункт регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.

"Эти правки нужны, чтобы сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии. В ближайшее время бюро исполкома РФС должно рассмотреть наши правки", - сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.