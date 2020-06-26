Люди приходят и уходят, оставляя для живущих след - иногда глубокий, иногда не очень. Евгений Примаков за десятилетие на посту президента ТПП сделал многое. Его идеи и предложения уже на новом уровне мы сегодня развиваем параллельно с решением новых задач.

Фото: Сергей Мальгавко/ фотохост-агентство ТАСС

Показательна история с законом о промышленной политике. Еще в нулевые годы Евгений Примаков справедливо заявил, что экономика не может развиваться без такого закона. Это все равно, что кораблю плыть без компаса. Палата упорно добивалась появления такого документа. И он был принят. Благодаря ему создали Фонд развития промышленности (ФРП).

Сейчас ТПП РФ активно взаимодействует с фондом. Что показательно, эта работа поставила еще один вопрос. В стране - десятки институтов развития бизнеса, но отдача от очень многих близка к нулю, а ведь бюджетные деньги тратятся немалые. Почему бы не провести некую ревизию и поставить точки над "i", а деньгами тех, кто работал практически вхолостую, усилить возможности тех, кто работает эффективно?

Еще одна тема - развитие малого бизнеса. Евгений Примаков говорил о необходимости принятия полноценного закона о малом бизнесе. Утверждал: только тогда он будет восприниматься властью и обществом как необходимая, важная и уважаемая равноправная часть экономики. Нам очень непросто было добиваться понимания и поддержки в условиях, когда большинство, в том числе и во власти, воспринимало малый бизнес как что-то едва ли не случайное, как совсем необязательный привесок к настоящей экономике. Сегодня еще многое надо сделать, но шаг за шагом удалось добиться, чтобы малый бизнес получил признание, для него создана солидная нормативно-правовая база, власть начала считать его поддержку и развитие очень важной государственной задачей.

Но надо идти дальше. И мы занялись проблемой семейного бизнеса. Из-за крайне сложных правил регулирования трудовых отношений внутри такого бизнеса собственно предпринимателем числится обычно только глава семейного предприятия. Работа сопровождается постоянными подозрениями и проверками контролирующих органов. Нет ли здесь семейного сговора, утаивания доходов? Многие семьи в итоге невольно выбирали теневые схемы. Палата предложила законодательно поддержать семейное предпринимательство, разработать и внедрить семейный патент.

Это позволило бы семейному бизнесу избавиться от изменений бюрократии, сделать взаимоотношения с государством более прозрачными. В июле 2019 года я поднял эту тему на встрече с главой государства. Он поддержал предложения. Разработан законопроект. Это будет прямая выгода и для государства, и для бизнеса.

Развивается и Центр помощи беспризорным детям. Он был создан по инициативе Евгения Максимовича в 2002 году. Действует и сегодня. Только теперь называется: Благотворительный фонд помощи детям имени Е.М. Примакова. Как председатель попечительского совета фонда, скажу, что нам удалось помочь тысячам обездоленных детей из всех российских регионов. В географии фонда значатся не только регионы России, но и Южная Осетия, города Донбасса… Собираем также деньги на лечение. Огромному количеству детей нужна помощь.

Продолжаем развивать очень важное направление - помощь детям в подготовке к взрослой жизни: закупаем оборудование для классов профориентации, договариваемся с предприятиями о квотах для получивших профессию ребят. Оставив детские дома, они будут иметь профессии, а значит, базу, чтобы двигаться дальше.

Вот так, уже на другом уровне, идет работа, которой в свое время Евгений Примаков отдал немало сил. Исаак Ньютон как-то написал: "Я видел дальше других только потому, что стоял на плечах гигантов". Вот и каждое поколение может видеть дальше, потому что стоит на плечах предыдущего. Мы используем опыт предшественников, делаем шаги вперед, создаем новое, генерируем идеи. А те, кто придут после нас, сделают свой шаг вперед. Это вечное движение. И в нем суть и значение наследия - быть основой для появления нового.