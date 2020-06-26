Силовики Ирака накрыли цех по изготовлению ракетных установок

Силовики Ирака обнаружили подпольный цех по изготовлению ракетных установок. Он находился к югу от столицы страны, передает РИА Новости. Во время спецоперации были задержаны 13 человек.

Напомним, террористы регулярно обстреливают "зеленую зону" Багдада из самодельных пусковых установок. Целью злоумышленников становятся правительственные учреждения и посольства различных стран.

А в минувший понедельник, 22 июня, ракетному обстрелу подвергся главный аэропорт Ирака, к которому примыкает военный аэродром. Никто не пострадал.