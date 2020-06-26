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26.06.2020 12:01
Рубрика: Происшествия

СК расследует гибель российских туристов в Турции

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет обнародовал детали нескольких уголовных дел, которые ведут наши следователи после гибели российских туристов, в том числе и детей, прошлым летом в Турции.

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Об этих трагедиях сообщали российские СМИ, но нигде не говорилось, что по этим фактам начал работать Следственный комитет. Что удалось выяснить российским следователям? На этот вопрос корреспондента "РГ" ответила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ровно год назад в июле 2019 года 16-летняя россиянка - жительница Красноярска Софья Ланшакова с жалобами на резкое ухудшение здоровья была госпитализирована в частную клинику в Аланье. В тот же день после проведенного обследования девочку транспортировали в другую клинику, где она скончалась предположительно от перитонита.

В августе 2019 года в отеле в Бодруме пострадала 12-летняя россиянка Алиса Адамова из Ленинградской области. Ее рука застряла в трубе системы фильтрации бассейна, ребенок длительное время находился под водой. С полученными повреждениями девочка была госпитализирована в больницу, где скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Опять таки в августе 2019 года при посещении аквапарка в Аланье 19-летняя Ольга Десятова из Москвы по неустановленной причине впала в кому. Для оказания медицинской помощи россиянка была доставлена в госпиталь, а через неделю транспортирована в Россию, где скончалась, не приходя в сознание.

В начале сентября 2019 года 5-летняя жительница Архангельской области Любовь Торочкова в отеле в Аланье при неустановленных обстоятельствах оказалась в бассейне, где начала тонуть. После экстренной транспортировки в клинику в ходе проведения реанимационных процедур девочка скончалась.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На территории Российской Федерации, как объяснила Петренко, мы сделали все, что смогли. То есть - проделана "исчерпывающая работа" по уголовным делам: допрошены свидетели и эксперты, проведены выемки предметов и документов, назначены и проведены возможные экспертизы. Для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи. Вот только данные и материалы, которые мы запросили, турецкой стороной так и не были представлены.

В Следственном комитете сказали, что будут все равно добиваться установления истинных причин гибели наших граждан в Турции и привлечения к ответственности виновных.

Происшествия Правосудие Следствие В мире Ближний Восток Турция Правительство Следственный комитет

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