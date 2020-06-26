Собянин: Систему электронного голосования по Конституции в Москве сделали мощнее

Система электронного голосования по поправкам в Конституцию была усовершенствована в Москве. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

С учетом прошлых выборов, по его словам, система стала намного мощнее. При этом возросло число людей, выбравших электронное голосование. Плюс к эксперименту подключилась Нижегородская область. Еще появилась запись через федеральный портал госуслуг.

- В прошлый раз были нюансы, когда человек вывел на свой смартфон бюллетень, если за 15 минут не успевал по какой-то причине, то бюллетень исчезал, поэтому мы сделали опцию, при которой бюллетень будет висеть столько, сколько его смартфон будет включен, - объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходит в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.