Сотрудников МВД Болгарии арестовали за причастность к наркоторговле

Ряд сотрудников департамента по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел Болгарии арестованы по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

На брифинге перед журналистами главный прокурор республики Иван Гешев назвал ситуацию позорной, обескураживающей и ужасающей, сообщает агентство DNES. "В любом стаде есть паршивая овца", - прокомментировал он случившееся.

Среди задержанных числится начальник отдела, ответственного за противодействие наркотрафику. По имеющимся сведениям, он проработал в правоохранительных органах уже много лет и только сейчас был уличен в получении взятки.

В настоящее время ведется расследование деятельности преступной группировки, занимающейся подкупами, организацией трафика запрещенных веществ и покрывательством преступлений в сфере торговли наркотиков. Гешев заверил, что МВД и прокуратура будут бескомпромиссны в борьбе с нарушителями.

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов, также присутствовавший на брифинге, заявил о необходимости "очистить имя" департамента и сохранить международное доверие к структуре.