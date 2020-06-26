США внесли восемь компаний в санкционные списки по Ирану

Восемь юридических лиц внесены в список, связанный с антииранскими санкциями. Об этом в четверг сообщило управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

В список попали несколько иранских компаний, а также из ОАЭ, Германии и Китая, пишет ТАСС. Это компании, занимающиеся производством стали, алюминия и железа, а также их дочерние предприятия, выступающие в роли торговых агентов.

Ранее вступили в силу анонсированные еще полгода назад санкции США в отношении иранской транспортной компании IRISL. Ее флот насчитывает более сотни судов.

Напомним, в ноябре 2018 года Вашингтон усилил санкции против Ирана. В черный список попали более 700 банков, компаний и физических лиц. Также были ограничены поставки иранской нефти на мировой рынок.