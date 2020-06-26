Новости

Порошенко предрекли тюремную камеру после заявления о Крыме 12:47
На форуме "Армия-2020" представят более 25 тысяч образцов вооружений 12:44
В МВД сообщили о ликвидации почти 60 нарколабораторий в первом квартале 12:44
В Петербурге синтезировали новый материал для изучения черных дыр 12:41
В Костроме украли съемную квартиру 12:37
Мурашко: Прививки от различных инфекций получают 96 процентов детей 12:36
Губернатор Дона проголосовал по поправкам в Конституцию России 12:34
В Хабаровском крае экипаж судна посадили на карантин из-за вспышки COVID-19 12:33
Названо число москвичей, готовых ездить на работу на велосипеде 12:31
Лукашенко призвал чиновников Минской области ориентироваться на крупные инвестпроекты 12:30
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым 12:27
В Ярославской области откроют торговые центры 12:27
РФ и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере правовой помощи 12:25
В Москве вручную проверят реестр электронных избирателей 12:23
Фонд защиты прав дольщиков достроит 9 проблемных домов в 4 регионах 12:22
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2% 12:19
Стартовало народное голосование премии "Класс" 12:17
10 тысяч астраханцев проголосуют на дому по поправкам в Конституцию РФ 12:17
В Пермском крае будут судить мать, бросившую пятерых детей в опасности 12:15
Бывшему курганскому вице-губернатору продлили арест 12:11
Мурманское судно "Кокшайск" сняли с мели норвежские спасатели 12:07
В России зарегистрировано 50 тест-систем для определения COVID-19 12:05
В КЧР участки для голосования по Конституции РФ защитили от COVID-19 12:05
В Москве прогнозируются дачные пробки 12:01
СК расследует гибель российских туристов в Турции 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 12:17
Рубрика: Культура

Стартовало народное голосование премии "Класс"

Текст: Мария Шепталова

Всероссийский литературный конкурс "Класс!" опубликовал рассказы финалистов второго сезона. Теперь настала очередь читателей определить победителей народного голосования. Среди 58 работ - и сказки, и детективные истории, и притчи, и мелодраматические зарисовки, и фантастические рассказы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
"РГ" выбрала пять книжных новинок фестиваля "Красная площадь"

Начинать читать рассказы финалистов можно уже сейчас на официальном сайте конкурса. Только помните, подарить свой голос можно только одной работе и проголосовать нужно успеть до 25 августа. Финалист, набравший наибольшее количество народных "лайков", получит ценный приз от книжного интернет-маркета.

Имена лауреатов конкурса станут известны осенью. Если эпидемиологическая обстановка позволит, торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках Московской международной книжной ярмарки.

Напомним, что во втором сезоне конкурс проводился в 20 субъектах РФ: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Тульская область, Орел, Рязанская область, Тюмень, Тверь, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск, Ставрополь, Майкоп, Волгоград, Республика Коми, Красноярский край, Краснодарский край.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Павел Басинский: Литература все простит, кроме предательства

Темы рассказов для конкурса предлагают члены жюри, среди которых известные писатели и педагоги - Эдуард Веркин, Ольга Славникова, Марина Степнова, Олег Щвец, Дмитрий Быков - под председательством Майи Кучерской. Темами 2020 года стали: "Ключ потерялся", "Вот мне и тридцать", "Третий сон седьмого Айфона", "Мамин муж, папина жена", "День, когда все изменилось", "Прыжки в высоту". Самой популярной темой оказалась "День, когда все изменилось", на втором месте - "Ключ потерялся".

Конкурс проводится под патронатом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования России.

Культура Литература

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Пушков прокомментировал заявление Порошенко о "возвращении" Крыма
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против "Северного потока-2"
Суд: Серебренников руководил преступной схемой по хищению госсредств
Минобороны: 35 иностранных самолетов провели разведку у границ России
Как начинают свою работу музеи под открытым небом
Витебск готовится принять фестиваль "Славянский базар"