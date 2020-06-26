Стартовало народное голосование премии "Класс"

Всероссийский литературный конкурс "Класс!" опубликовал рассказы финалистов второго сезона. Теперь настала очередь читателей определить победителей народного голосования. Среди 58 работ - и сказки, и детективные истории, и притчи, и мелодраматические зарисовки, и фантастические рассказы.

Начинать читать рассказы финалистов можно уже сейчас на официальном сайте конкурса. Только помните, подарить свой голос можно только одной работе и проголосовать нужно успеть до 25 августа. Финалист, набравший наибольшее количество народных "лайков", получит ценный приз от книжного интернет-маркета.

Имена лауреатов конкурса станут известны осенью. Если эпидемиологическая обстановка позволит, торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках Московской международной книжной ярмарки.

Напомним, что во втором сезоне конкурс проводился в 20 субъектах РФ: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Тульская область, Орел, Рязанская область, Тюмень, Тверь, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск, Ставрополь, Майкоп, Волгоград, Республика Коми, Красноярский край, Краснодарский край.

Темы рассказов для конкурса предлагают члены жюри, среди которых известные писатели и педагоги - Эдуард Веркин, Ольга Славникова, Марина Степнова, Олег Щвец, Дмитрий Быков - под председательством Майи Кучерской. Темами 2020 года стали: "Ключ потерялся", "Вот мне и тридцать", "Третий сон седьмого Айфона", "Мамин муж, папина жена", "День, когда все изменилось", "Прыжки в высоту". Самой популярной темой оказалась "День, когда все изменилось", на втором месте - "Ключ потерялся".

Конкурс проводится под патронатом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования России.