Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.

Такое решение огласила в пятницу судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева. По мнению суда, доводы подсудимых о своей невиновности - это способ защиты, а также попытка ввести суд в заблуждение и уйти от ответственности.

Фигурантов дела "Седьмой студии" признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что руководители "Седьмой студии", объединившись в организованную группу и сформировав преступный план, похитили часть денежных средств, которые были выделены из бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах.

При этом суд указал, что Софья Апфельбаум была не в курсе планов других обвиняемых похитить около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Ее действия суд квалифицировал как халатность.

По версии следствия, в 2011 году Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах министерство культуры России выделило более 214 млн рублей. Для реализации "Платформы" режиссер создал автономную некоммерческую организацию АНО "Седьмая студия". Именно сотрудники "Седьмой студии", как считает следствие, разрабатывали планы мероприятий, содержавшие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Результатом этих манипуляций, как утверждает следствие и гособвинение, стало хищение порядка 129 млн рублей, из 214 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Гособвинитель Михаил Резниченко во время прений в Мещанском суде попросил назначить режиссеру Кириллу Серебренникову шесть лет колонии общего режима, а также штраф в 800 тысяч рублей.

Кроме того, прокурор попросил суд удовлетворить иск министерства культуры на сумму около 129 млн рублей, обратив в доход государства арестованное имущество фигурантов, включая квартиру Серебренникова. Продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского гособвинитель попросил приговорить к 5 годам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей.

Для продюсера Юрия Итина и бывшей чиновницы Минкультуры Софьи Апфельбаум прокурор попросил 4 года колонии и штраф в 200 тысяч рублей. Дополнительно гособвинение предложило назначить им запрет на три года занимать руководящие и административно-хозяйственные должности в учреждениях культуры. Выводы гособвинения строятся на проведенных по делу экспертизах, а также на показаниях бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. При этом экспертизы за время следствия проводились три раза. Первая подтвердила факт хищения, вторая - напротив показала, что бюджетные деньги были даже сэкономлены, третья снова подтвердила факт хищения. Естественно, защита настаивает на достоверности второй экспертизы, а гособвинение говорит о правильности первой и третьей.

Как считает следствие и гособвинение, финансирование проекта "Платформа" превышало его реальные потребности, а остаток денег обналичивался Масляевой по согласованию с руководством "Седьмой студии". По словам прокурора, Серебренников и продюсеры студии давали личные указания Масляевой, какую часть обналиченных средств потратить на спектакли, какую - на выплату неофициальных зарплат и на незаконное вознаграждение себе. При этом Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум своей вины не признали. Адвокаты всех четверых попросили суд об оправдательном приговоре. Серебренников в своей речи назвал обвинение нелепым и заявил, что гордится проектом "Платформа", который стал местом смелых театральных постановок.