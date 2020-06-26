Суд: Серебренников руководил преступной схемой по хищению госсредств

В Мещанском районном суде Москвы в настоящее время оглашается приговор в отношении театрального режиссера Кирилла Серебренникова. Ему вменяется хищение около 129 миллионов рублей, выделенных из бюджету на проект современного искусства "Платформа".

Как передает РИА Новости из зала суда, уже из первых строчек приговора понятно, что Серебренникова признали виновновым.

"Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Константин Малобродский совершили мошенничество", - начала зачитывать приговор судья Олеся Менделеева.

После этого судья приступила к перечислению доказательств вины подсудимых, а также к зачитыванию показаний свидетелей и результатов проведенных в ходе расследования экспертиз.

В первую очередь, речь идет о финансовых экспертизах, на основании которых следователи сделали вывод, что госсредства были похищены фигурантами.

"Серебренников осуществлял общее руководство преступной схемой. Преступная группа носила устойчивый характер и действовала с целью хищения бюджетных средств", - отмечается в приговоре. Согласно приговору, Серебренников и двое продюсеров "Седьмой студии" Итин и Малобродский представляли завышенные запросы на финансирование и похищали выделенные государством средства.

Кроме вышеперечисленных Серебренникова, Итина и Малобродского на скамье подсудимых находится директор РАМТ, экс-сотрудница Минкультуры РФ Софья Апфельбаум.

Какое наказание назначит суд фигурантам, станет известно уже сегодня. Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил назначить Кириллу Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, другим фигурантам дела - от 4 до 5 лет лишения свободы. Представитель Министерства культуры РФ в суде заявила о том, что считает вину доказанной, и попросила о взыскании с подсудимых ущерба на сумму около 129 млн рублей.

Напомним, по версии следствия, в 2011 году Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило организации более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, в результате мошеннической схемы было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.