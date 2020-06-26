Татьяна Голикова назвала пять главных уроков пандемии

Для пациентов, переболевших COVID-19, должно быть организовано диспансерное наблюдение для предотвращения поздних осложнений. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на коллегии Минздрава РФ. Она сформулировала пять главных уроков пандемии - они будут учтены при корректировке планов совершенствования российской службы здоровья.

1. Резерв коечного фонда на случай инфекционных и иных угроз

"Необходимо сохранить резерв коечного фонда, специально оснащенного на случай возникновения угроз в будущем, - сказала Голикова. - Резерв у нас был, но он не приспособлен для оказания помощи больным с поражениями легких".

Голикова отметила, что регионы уже получили соответствующие поручения.

2. Сформировать заказ российской мединдустрии на производство жизнеспасающего оборудования

"С учетом опыта оснащения медорганизаций необходимым оборудованием во время борьбы с коронавирусной инфекцией Минздрав должен сформировать заказ на производство жизнеспасающего оборудования. Медорганизации должны быть оснащены и использовать его не только во время экстренных ситуаций, но и при обычной работе", - сказала вице-премьер.

3. Пересмотреть систему повышения квалификации врачей

"Нам стоит по-другому смотреть на систему повышения квалификации медицинских кадров, - пояснила Голикова. - Во время эпидемии переобучение было организовано очень быстро, и этот опыт нужно учесть". Она отметила, что ведущие медицинские вузы должны подготовить соответствующие предложения.

4. Модернизация службы инфекционной помощи

Как сказала вице-премьер, при угрозе возникновения эпидемии эта работа началась и активно продолжалась все эти месяцы. Модернизация, по ее словам, подразумевает полную перестройку работы службы: не только соответствующие стационары, их ремонт и переоснащение, наличие резерва коек, но также наличие лабораторной базы,своевременное обновление клинических рекомендаций и прочее.

5. Диспансерное наблюдение за переболевшими COVID-19

"Мы все столкнулись с новым заболеванием, поражающим разные системы организма. - пояснила вице-премьер. - Инфекция до конца не изучена. Мы не знаем пока всего об отдаленных последствиях, особенно у пациентов, которые болели в тяжелой форме". Голикова поставила задачу обеспечить длительное диспансерное наблюдение за перенесшими COVID-19, определить график обследований, если нужно, поменять соответствующие нормативные акты.

"Нужно обратить внимание на очевидные риски у таких больных: обострение ишемической болезни сердца, гипертонии, заболеваний легких, развитие аутоиммунных заболеваний, поражающих сердце и другие системы организма - сахарный диабет, синдром Кавасаки, миокардит. Также нужно обратить внимание на нервно-психическую сферу - определенные осложнения возникают и у тех, кто переболел, и даже у не болевших".