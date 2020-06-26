Трамп: С Россией иметь дело проще, чем с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе выступления в штате Висконсин, что с демократами сложнее иметь дело, чем с Россией, Китаем или Северной Кореей.

По его словам, "американские демократы даже не безрассудные, они немного сумасшедшие".

В ходе выступления Трамп рассказал, что его друг как-то спросил у него, с кем тяжелее всего иметь дело, и тогда президент ответил ему, что хуже всего - сторонники Демократической партии США.

Это высказывание укладывается в линию поведения Трампа, который постоянно критикует демократов и своего предшественника на посту президента Барака Обаму.