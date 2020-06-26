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Рубрика: В мире

Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики COVID-19

Текст: Константин Волков

Полоскание горла может снизить вирусную нагрузку и положительно повлиять на течение заболевания коронавирусом в целом, считают тайваньские ученые. Соответствующий материал опубликован в журнале Public Health.

Фото: iStock
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Как говорится в публикации, что регулярное полоскание горла раствором поваренной соли, физраствором или хотя бы просто водопроводной водой может оказаться полезным для профилактики COVID-19 для медиков и других групп риска, а также для населения в целом. Как показывают исследования, коронавирус в первые дни после заражения наиболее активен в горле - взятые оттуда мазки имеют самую высокую концентрацию вируса.

"Уменьшение количества вируса в организме на начальной стадии может положительно повлиять на течение заболевания в целом", считают тайваньские медики. Они рекомендуют взять этот способ на вооружение для профилактики коронавируса наряду с ношением масок, социальным дистанцированием и регулярным мытьем рук.

Ранее проведенные исследования в Японии показали, что регулярное полоскание горла снижает вероятность респираторных заболеваний на 36 процентов. Другие ученые в отзывах к публикации поддерживают предложение тайваньских медиков. Горло - основное место размножения коронавируса в первые дни после инфицирования, пишут они. Кроме того, привычка полоскать горло может принести пользу в целом, снижая число респираторных заболеваний, отмечается в отзывах к материалу в Public Health.

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