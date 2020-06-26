Умер призер Олимпиады лыжник Иван Утробин

Бронзовый призер Олимпиады 1964 года, многократный чемпион СССР по лыжным гонкам Иван Утробин скончался в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России. Сообщается, что смерть наступила 25 июня, о ее причинах не сообщается.

"Вчера, 25 июня, на 87-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам ... Иван Степанович Утробин. Человек, которого весь лыжный мир за огромные объемы тренировок уважительно называл великим тружеником, который своими руками создал лыжные круги в подмосковном Красногорске", - говорится в заявлении ФЛГР.

Иван Утробин на Олимпиаде 1964 года в составе советской сборной завоевал бронзу в эстафетной гонке. Двумя годами ранее на чемпионате мира в Лахти он также стал третьим в эстафетной гонке.