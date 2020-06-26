В ЕАЭС вступили в силу новые требования к маркировке продуктов с ГМО

Важный этап в маркировке пищевой продукции на пространстве Евразийского экономического союза вступает в силу с 26 июня, информирует источник в ЕЭК. Дело в том, уточнили эксперты Евразийской экономической комиссии, что с пятницы завершилось действие переходного периода по вступлению в силу изменений в технический регламент "Пищевая продукция в части ее маркировки", которые касаются маркировки пищевых товаров, полученных с применением генно-модифицированных организмов, знаком "ГМО".

Впредь, пояснили в ЕЭК, "маркировка пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, обязательно должна иметь рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза ("ЕАС") одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки "ГМО".

В случае, если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал генно-модифицированные организмы, то их содержание в ней, не превышающее 0,9 процента, считается случайной или технически неустранимой примесью. "Такие товары не относятся к содержащим ГМО, и при их маркировке не требуется наносить соответствующие сведения", - добавили эксперты ЕЭК.