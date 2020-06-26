В Египет поставлены первые пассажирские вагоны российского производства

Заказчику переданы первые серийные пассажирские вагоны, изготовленные в рамках контракта с Египетскими национальными железными дорогами. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Впервые в России реализуется контракт на поставку в дальнее зарубежье пассажирских вагонов для колеи 1435 мм, его общая стоимость составляет более миллиарда евро. До конца 2020 года в Египет в рамках производственной кооперации российских и венгерских производителей будет отправлено еще несколько партий вагонов. Убежден, что этот совместный проект станет еще одним важным этапом в развитии взаимоотношений наших стран и внесет свой вклад в развитие российского несырьевого неэнергетического экспорта", - отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В рамках контракта, подписанного в сентябре 2018 года, предполагается поставка в Египет 1300 железнодорожных вагонов. Финансирование осуществляется совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками. Производство организовано в России (на Тверском вагоностроительном заводе) и в Венгрии (на предприятии Dunakeszi Járműjavító).