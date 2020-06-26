В Глазго неизвестный убил троих прохожих

Фото: SKY via AP
В Глазго в результате атаки неизвестного с применением холодного оружия погибли три человека, передает BBC.
Сообщается, что в силовых структурах рассматривают теракт как основную версию случившегося. Многочисленные свидетели утверждают, что нападавшим был чернокожий мужчина. Преступник был застрелен на месте.
В настоящее время исторический центр крупнейшего города Шотландии оцеплен полицией. По некоторым данным, также были ранены по меньшей мере два человека. В настоящее время они находятся в местной больнице.
Police sources: Suspect shot to death. #Glasgow pic.twitter.com/N4T7YMD0QG— Selami Haktan (Eng) (@slmhktn_eng) June 26, 2020