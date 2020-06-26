В Глазго неизвестный убил троих прохожих

В Глазго в результате атаки неизвестного с применением холодного оружия погибли три человека, передает BBC.

Сообщается, что в силовых структурах рассматривают теракт как основную версию случившегося. Многочисленные свидетели утверждают, что нападавшим был чернокожий мужчина. Преступник был застрелен на месте.

В настоящее время исторический центр крупнейшего города Шотландии оцеплен полицией. По некоторым данным, также были ранены по меньшей мере два человека. В настоящее время они находятся в местной больнице.