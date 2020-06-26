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26.06.2020 00:00
Рубрика: В мире

Последствия из бара

В Токио снова растет число больных COVID-19
Текст: Александр Ленин ( "Российская газета", Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
В Токио в последние дни вновь фиксируют увеличение числа заразившихся коронавирусом. За последние сутки в городе обнаружили 48 человек с положительными пробами на инфекцию. Днем ранее - 55 человек. Среди них немало людей в возрасте от 20 до 40 лет, посещавших питейные и развлекательные заведения.

Тем не менее местные власти пока не собираются прибегать к ужесточению режима для жителей мегаполиса, в котором заболеваемость то удается взять под контроль, то она снова растет. Накануне стало известно, что с начала июля после четырехмесячного перерыва возобновляет работу токийский парк развлечений Disneyland.

Япония оплатит внутренним туристам часть стоимости путевок

Поначалу билеты туда будут продавать только через интернет после предварительного бронирования. На территорию комплекса запустят только при наличии гигиенической маски и после проверки температуры тела. Организаторы строго предупреждают о необходимости соблюдения социальной дистанции в очередях к аттракционам.

Остальные регионы Японии медленными темпами возвращаются к нормальной жизни. С 19 июня японское правительство отменило введенные ограничения на передвижения между префектурами страны.

Помимо этого, островное государство частично возобновило ранее приостановленное из-за коронавируса авиасообщение с Вьетнамом. Так, 25 июля из японского аэропорта Нарита в направлении вьетнамского города Халонг вылетел первый чартер со 150 бизнесменами на борту.

Токио также рассматривает вопрос о смягчении ограничений на авиаперелеты в отношении Таиланда, Австралии и Новой Зеландии.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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