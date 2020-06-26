В Индии за один день более ста человек погибли от ударов молний

В Индии жертвами молний стали 107 человек. Инцидент произошел в четверг. По данным властей, погибли 83 жителя штата Бихар, а также 24 человека из штата Уттар-Прадеш.

Грозовые ливни застали людей во время работы в поле, пишет ТАСС, ссылаясь на The Times of India. Местные жители не стали спасаться от непогоды в домах, несмотря на предупреждения чрезвычайных служб, объявивших повышенный уровень опасности.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь.