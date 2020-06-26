В Конгрессе США откорректируют санкции против "Северного потока-2"

В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

"Конгрессмены Адам Кинзингер, Денни Хек, Майк Тернер и Рубен Гальего внесли на рассмотрение законопроект, который разъясняет и расширяет санкции за строительство газопровода", - говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным документов, который был представлен в Сенат в начале июня, содержание нынешнего законопроекта претерпело ряд принципиальных изменений. В частности, американские законодатели решили вывести из из-под удара европейские госструктуры, которые будут заниматься сертификацией трубопровода, его тестированием и инспекцией.

Вместе с тем документ по-прежнему носит ярко выраженный антироссийских характер. Его суть сводится к следующему: США будут вносить в черный список страховые компании, которые обслуживают задействованные в прокладке трубы суда. Кроме того, ограничительные меры затронут и европейские частные фирмы, обеспечивающие техническую модернизацию этих кораблей.

Напомним, ранее Германия выступила против санкций США по "Северному потоку-2".