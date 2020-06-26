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26.06.2020 05:44
Рубрика: В мире

В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пятницу, 26 июня, палата представителей конгресса США проведет голосование по статусу столицы страны. Сейчас Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов. Его предлагается сделать 51-м штатом.

Фото: iStock
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Таким образом, спикер палаты Нэнси Пелоси пообещала исправить несправедливость, которая, по ее мнению, противостоит демократии, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News. Конгрессмены-демократы убеждены, что жители Вашингтона добросовестно исполняют свои гражданские обязанности и должны иметь возможность избирать своих представителей в федеральный конгресс.

Ранее президент Дональд Трамп назвал Вашингтон полностью принадлежащим демократам, и отмечал, что только очень глупые республиканцы будут голосовать за изменение его статуса. Предполагается, что данный законопроект будет одобрен в нижней палате, где большинством располагают демократы, и отклонен в сенате, который находится под контролем представителей Республиканской партии.

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