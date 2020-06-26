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26.06.2020 11:00
Рубрика: Культура

В Малаге открылась выставка, посвященная русскому реализму

Текст: Ольга Штраус
В филиале Русского музея в Малаге открылась выставка "Реализм: вчера и сегодня. Искусство и правда". Две важные новации сопровождали это событие: создание и развеску такой масштабной выставки ее кураторы впервые осуществляли онлайн. В онлайн-режиме сразу из четырех городов - Москвы, Мадрида, Санкт-Петербурга, Малаги - произошло открытие выставки. И только зрители в музей пошли уже вживую. Это первый зарубежный проект Русского музея после пандемии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По оценкам посла России в Испании Юрия Корчагина, за пять лет, что существует этот филиал Русского музея, он успел стать одним из самых посещаемых в стране: ежегодно здесь бывает порядка 500 тысяч посетителей. Директор Русского музея Владимир Гусев, кураторы выставки Евгения Петрова и Йозеф Киблицкий уверены, что новая экспозиция не обманет ожиданий. Ведь она предоставляет европейскому зрителю уникальную возможность познакомиться с таким ярким и самобытным явлением, как русский реализм. На родине Федора Достоевского и Льва Толстого это сочетание имеет особый смысл.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Выставка Русского музея рассказывает об истории становления реализма в русской живописи, о том, как сосуществовали и последовательно сменяли друг друга его этапы: академический, критический, передвижнический, социалистический и другие, вплоть до гиперреализма. Но более 180 произведений десятков авторов начиная с конца XVIII и до начала XXI века дают возможность не только оценить художественные особенности российских мастеров, но и постичь ту самую "загадочную русскую душу".

Примечательно, что экспозиция составлена не по хронологическому, а по жанровому принципу. Перекличка тем и мотивов, оммажи старым мастерам в полотнах молодых художников, их своеобразное переосмысление традиции делают ее особенно живой и активной. Специалисты отмечают, что, пожалуй, впервые искусствоведам удалось столь целостно и всеобъемлюще представить эволюцию фигуративного изобразительного искусства в России.

Хрестоматийные имена Венецианова, Шишкина, Сурикова, Репина, Перова соседствуют здесь с такими новаторами авангарда, как Петров-Водкин, Александр Осмеркин, Зинаида Серебрякова, а многофигурные композиции, запечатлевшие изучение сталинских речей в избах-читальнях, - с ироничными очередями эпохи тотального дефицита.

Поразительно наблюдать, как рифмуются, например, "мясные" натюрморты Петра Кончаловского, запечатлевшего разделанные туши в лавке начала прошлого века, с "Театром плоти" Игоря и Екатерины Пестовых, а сцены крестьянского быта Аркадия Пластова с перемиловскими "чудиками" Владимира Любарова.

Фронтальным полотном выставки стала работа современных художников Ильи Гапонова и Кирилла Котешова "Нулевые люди", написанная совсем еще молодыми художниками в 2012 году на полотне гигантского размера так называемым кузбасслаком (одна из фракций углеводородов). Запечатленные на ней шахтеры Кузбасса, те самые "люди труда", выписанные с любовью и огромным уважением и к нелегкой профессии, и к непростой жизни, стали лейтмотивом выставки. Коллективный психологический портрет "людей глубинки", от бедности авторов созданный не масляными красками, а подручной "нефтянкой", лучше любых объяснений демонстрирует наше главное богатство - и в прямом, и в переносном смысле.

Фото: Муллашев К.В. "Юность. Часть II" 1978г.
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Ускоренный ритм жизни диктует художникам новый язык. Огромных размеров полотна словно вступают в соревнование с агрессивной, заполняющей пространство рекламой. Но подробное и тщательное изображение действительности отнюдь не самолюбование авторов своим мастерством. В этих гипер- или миниформах зачастую скрыты метафоричность, критичность и романтизм, свойственные юношескому восприятию жизни. Так, впрочем, было во все времена. А школа, полученная в российских учебных заведениях, помогает сегодняшним художникам реализовать эти идеи в выразительных фигуративных форматах.

"Меняется стиль изображения. Но мощь, монументальность и мастерство российских художников остается прежним", - подчеркивает Евгения Петрова.

Культура Арт Живопись

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