В МИД пообещали пресекать любые попытки переписать устав ООН

Москва и впредь будет бороться с любыми попытками внести изменения в устав ООН, заявил в пятницу в МИД РФ.

"Серьезную обеспокоенность вызывают попытки ряда государств подвергнуть ревизии заложенные в устав ООН основополагающие международно-правовые нормы и подменить их "миропорядком, основанным на правилах", составной частью которого является принятие решений в формате узких союзов в обход ООН", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ по случаю 75-летия подписания этого системообразующего документа.

На Смоленской площади напомнили, что неотъемлемыми условиями для поддержания международного мира и безопасности является незыблемость заложенных в уставе ООН принципов.