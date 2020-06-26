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26.06.2020 17:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве открыли памятник поэту Андрею Дементьеву

Текст: Людмила Прохорова
Во вторую годовщину кончины поэта Андрея Дементьева на Кунцевском кладбище в Москве ему установили памятник. Автор скульптуры - народный художник СССР Зураб Церетели.

Памятник представляет собой большую бронзовую книгу со знаменитыми строчками "Все будет также после нас". Эта раскрытая книга венчает собой стопку изданий, символизирующих творческие вехи жизни Андрея Дементьева. Среди них, например, песня "Лебединая верность" или "Юность", журнал, главным редактором которого Дементьев был в 1981-1992 годах. Постаментом для памятника выбран балтийский камень.

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"Я безумно счастлива, что Зураб Константинович Церетели сделал этот памятник. Он воплотил то, чем жил Андрей", - сказала на открытии вдова поэта Анна Пугач-Дементьева.

Дементьева и Церетели связывали десятилетия творческой дружбы. Последние стихи, написанные перед уходом из жизни, были посвящены как раз ему.

Друг поэта писатель Юрий Поляков подчеркнул на открытии памятника, что Дементьев был смелым человеком и поэтом. "Если говорить о доминанте его творчества, это, конечно, слово "добро" и производные от него. Давно замечено, что доброе слово живет дольше, чем злое", - отметил Поляков.

Дементьев умер 26 июня 2018 года, не дожив до своего 90-летия три недели. Он был автором более сорока сборников, а на многие его стихотворения написаны десятки популярных песен.

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