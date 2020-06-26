В МВД сообщили о ликвидации почти 60 нарколабораторий в первом квартале

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев проинформировал о текущей обстановке на заседании Государственного антинаркотического комитета, которое прошло в режиме видео-конференц-связи под его председательством. Кстати, заседание состоялось в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

В пресс-центре МВД России сообщили, что, по словам министра, "усиление контроля за перемещением товаров и грузов на международных маршрутах привело к сокращению контрабандного ввоза на территорию Российской Федерации наркотиков, имеющих зарубежное происхождение. На этом фоне зафиксированы попытки расширения производства синтетических наркотиков внутри страны. В первом квартале органами внутренних дел ликвидировано почти 60 нарколабораторий, что на 44 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года".

Так, пресечена деятельность группы, участники которой организовали в Московской области подпольные лаборатории по производству мефедрона. Владимир Колокольцев рассказал, что объем изъятого наркотического средства позволил бы изготовить около 150 тысяч разовых доз, что по ценам черного рынка составляет свыше 100 миллионов рублей.

Глава ведомства напомнил о приоритетах российской антинаркотической политики. В первую очередь это - международно-правовые принципы в сфере глобального наркоконтроля, незыблемость которых подтверждена в итоговой декларации 62-й сессии ООН по наркотическим средствам в марте прошлого года.

Однако участники заседания высказали мнение, что легализация некоторыми странами так называемых "легких" наркотиков создает угрозу международным договорам. И, конечно же, угрожают здоровью населения, особенно молодежи, бросает вызов другим государствам, не приемлющим такие подходы.

На заседании были подведены итоги мониторинга наркоситуации в стране в 2019 году и утвержден проект ежегодного доклада Президенту России.

- Совместными усилиями федеральных органов, региональных антинаркотических комиссий в прошлом году удалось достичь определенной положительной динамики. Уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотиков снизился почти на 9,5 процента, а число больных наркоманией - на 5 процентов, - подчеркнул Владимир Колокольцев.

Уже завершается работа над новой антинаркотической стратегией. Проведена антикоррупционная экспертиза, состоялось общественное обсуждение, получены согласования большинства ведомств. Документ определит задачи до 2030 года.

На заседании обсуждались и меры государственного контроля за оборотом некурительной никотиносодержащей продукции. Владимир Колокольцев сообщил, что территориальными органами Роспотребнадзора совместно с представителями Генеральной прокураторы, МВД России и Следственного комитета проведено более двухсот тысяч проверок, в том числе около шестидесяти тысяч внеплановых и выездных. Поэтому оборот некурительной никотиносодержащей продукции в торговых точках существенно сократился.