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26.06.2020 18:08
Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре рассказали об использовании обеззараживающих ламп

Текст: Екатерина Петрова

Для очистки воздуха в помещениях - кафе, ресторанах, отелях и гостиницах - бизнес может использовать любые приборы с функцией обеззараживания. Это могут быть как передвижные, так и стационарные устройства, сообщила советник Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Оксана Коршунова во время онлайн-вебинара ТПП РФ с Роспотребнадзором.

Фото: iStock
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Единых требований к таким приборам не установлено. Но их использование - обязательное условие. Оно действует на период, когда есть угроза заражения коронавирусной инфекцией, подчеркнула Коршунова.

К примеру, кафе и ресторанам следует проводить обработку помещений при помощи обеззараживающих ламп перед открытием. Также это можно сделать, когда завершена рабочая смена. Гостиницам и отелям рекомендуется использовать лампы после выезда гостей из номеров. Для этого наиболее оптимально подойдет вариант передвижного устройства.

По словам Корушновой, также есть типы вентиляционного оборудования со специальными антибактериальными фильтрами. В таком случае можно обойтись и без покупки обеззараживателей воздуха.

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Вместе с тем, бизнесу не хватает четких требований в работе, рекомендации по соблюдению мер безопасности в регионах разнятся, отмечает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. В таком случае возникает люфт, каждая сторона - бизнес, проверяющие - трактуют такие рекомендации по-своему. "Должны быть четкие требования, четко зафиксированный алгоритм", - подчеркнула вице-президент ТПП РФ. Это касается рекомендаций по утилизации средств индивидуальной защиты, ведения журналов, измерения температуры, а также наличия инструкции для подсчета пятидневного запаса дезинфицирующих средств.

"Мы понимаем всю необходимость восстановления и возобновления численности наших предприятий, экономики. Но есть особенности, ситуация (с коронавирусной инфекций. - прим. РГ) в разных регионах складывается по-разному. Мы оставляем в рекомендациях для работодателей, для различных видов деятельности, только минимум, который позволит минимизировать риски. Там, где это необходимо, мы готовы отрабатывать изменения, актуализировать ситуацию", - подчеркнула заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

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