В России зарегистрировано 50 тест-систем для определения COVID-19

У России есть все возможности, чтобы сделать COVID-19 фармацевтически управляемой инфекцией, - заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на коллегии Минздрава. Речь идет о наличии тест-систем для диагностики инфекции, эффективных препаратов, применяемых для лечения заболевания разной степени тяжести, а также вакцин против коронавируса.

"В России зарегистрировано более 50 тест-систем для выявления коронавируса и антител, причем в большинстве - отечественного производства, - сказал Михаил Мурашко. - В кратчайшие сроки были разработаны диагностические тест-системы и налажен их выпуск, что помогло обеспечить контроль за распространением инфекции".

Зарегистрировано несколько специфических препаратов для лечения COVID-больных, продолжаются "доклинические и клинические испытаниспектра вакцин", - отметил министр.

"Коронавирусная инфекция должна стать фармацевтически управляемой, в этом случае мы перейдем к нормальному режиму работы медорганизаций и экономики", - заключил министр.