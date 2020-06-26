Западные страны уже несколько месяцев ведут кампанию по дискредитации предложенных изменений в Основной Закон страны и подогревают протестные настроения. В Совете Федерации собирают все факты, чтобы после общероссийского голосования дать им правовую оценку и выработать меры противодействия.

В четверг глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов выступил с заявлением для СМИ, посвященным внешнему вмешательству в общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

"Кампания публичного вмешательства в наше конституционное строительство продолжается на Западе уже пять месяцев", - констатировал сенатор. По его словам, первые факты имели место сразу после того как президент Владимир Путин выступил с инициативой о внесении изменений в Основной Закон.

Так, уже в январе "Голос Америки" заявил, что приоритет российского права над международным якобы "усилит беззаконие", которое, по мнению американских авторов, "царит сегодня в России". "Видимо, насилие и расизм, которые мир видит в сегодняшней Америке, это и есть законность в понимании властей США", - отметил Андрей Климов. Следом "Радио Свобода" подвергло критике предложение Владимира Путина провести общероссийское голосование по поправкам. Отметим, что оба медиа включены Минюстом РФ в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

Подконтрольные Госдепартаменту США медиа также активно рекламируют противников голосования, считают в Совфеде. Например, движения "НЕТ!" и "ЯПротив". Цель - разогреть протестные настроения, утверждают сенаторы. Они также полагают, что противники плебисцита "скорее всего, воспользуются экзит-полами, которые попробуют провести силами аффилированных с ними лиц, а затем, вероятно, вечером 1 июля, попытаются спровоцировать в центре Москвы, по сути, антигосударственный митинг-флешмоб".

"За океаном явно не по душе общественно-политическая стабильность нашей Родины, поскольку их заветная и плохо скрываемая мечта - это "разорванная в клочья Россия", - полагает Андрей Климов. Ради этой цели, подчеркнул он, "даже в условиях резкого роста смертности от коронавируса самих американских граждан в Государственном департаменте США не жалели денег на пресловутую демократизацию России". Так, в марте Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США заявило о выделении специального гранта - более 5 млн долларов, рассказал сенатор.

Еще одно направление усилий извне - распространение ложной информации о поправках и общероссийском голосовании, заявил Климов. Например, о якобы имевшем место отказе от работы из-за угрозы коронавируса членов одного из избиркомов. "И после разоблачения данная тема еще муссируется зарубежными пропагандистскими СМИ", - отметил сенатор.

Для сбора и анализа всех этих фактов в Совфеде создали мониторинговую группу. "Полученные материалы будут направлены для правовой оценки в компетентные органы РФ", - предупредил Андрей Климов. По окончании голосования сенаторы ознакомят российскую и международную общественность с результатами своей работы. На основании этих материалов "будут сделаны определенные выводы и предложения, в том числе законодательного характера", заявил парламентарий.

Одно из направлений усилий извне — распространение ложной информации о поправках и голосовании

Сенаторы уверены, что миллионы россиян воспользуются возможностью выразить свое отношение к поправкам в Конституцию и примут участие в голосовании. "При этом каждый из нас должен помнить, что речь идет о нашей собственной стране и никто извне не вправе навязывать нам чужую волю, какими бы обертками эта недобрая воля ни прикрывалась", - заключил Андрей Климов.