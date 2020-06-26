В США обсудят создание фонда для подготовки Пентагона к пандемиям

Конгрессмен США предлагает создать фонд с бюджетом на миллиард долларов для подготовки Пентагона к пандемиям. Идея принадлежит председателю комитета по делам вооруженных сил Адаму Смиту, сообщает телекомпания CNN.

"Документ предполагает выделение 200 миллионов долларов на поддержку небольших предприятий на оборонно-промышленной базе, еще 750 миллионов на исследования, связанные с обеспечением готовности к возникновению пандемий, а оставшиеся 50 миллионов предлагается направить на поиск способов быстрого профессионального реагирования на новые угрозы в области здравоохранения", - со ссылкой источник пишет ТАСС.

Предложение главы комитета по делам вооруженных сил в Палате представителей Конгресса США предполагают рассмотреть на следующей неделе. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, в стране зафиксировано 2 миллиона 418 тысяч 570 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. А в мире цифра заболевших уже приближается к десяти миллионам человек.