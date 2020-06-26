В США палата представителей одобрила законопроект демократов о полиции

Палата представителей Конгресса США одобрила разработанный демократами законопроект о реформе полиции. Документ поддержали 236 законодателей, против высказался 181.

Законопроект запрещает полицейским применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. Также повышается ответственность правоохранителей, в том числе и за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым, пишет ТАСС.

Теперь закон будет направлен в Сенат, где большинство у республиканцев, а в случае поддержки там - на подпись президенту США. Однако Дональд Трамп ранее уже подверг критике этот документ, который, по его мнению, "разрушит полицию". Хозяин Белого дома пообещал, что конгрессмены из числа республиканцев будут "жестко противостоять".