Валерий Фальков: Онлайн-выпускной для студентов вузов станет ежегодным

Уже завтра, 27 июня, в День молодежи по всей стране пройдет Всероссийский выпускной для студентов вузов. Впервые - в онлайн-формате.

Ответственные за мероприятие - Минобрнауки, АНО "Россия - страна возможностей" и Российский союз ректоров - подготовили разнообразную и необычную программу.

Несмотря на то, что пандемия перечеркнула все планы, и в большинстве регионов отпраздновать выпуск и получение диплома очно не получится, праздник все равно состоится.

Более того, Всероссийский онлайн-выпускной будет проводиться ежегодно как дополнение к традиционным выпускным. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, анонсируя программу студенческого праздника.

- Мы хотели бы, чтобы онлайн-выпускной стал ежегодным летним праздником, - подчеркнул Фальков. - В этом году его идея обусловлена пандемией, которая нас разъединила. А идея выпускного - это идея объединения всех.