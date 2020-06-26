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26.06.2020 11:07
Рубрика: Общество

Валерий Фальков раскрыл подробности онлайн-выпускного для студентов вузов

Текст: Мария Агранович
27 июня, в День молодежи, по всей стране пройдет Всероссийский выпускной для студентов вузов. Впервые - в онлайн-формате.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Что ждет выпускников?

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Валерий Фальков: Онлайн-выпускной для студентов вузов станет ежегодным

- Запланирована церемония награждения лучших выпускников вузов в трех номинациях: наука, образование и общественная деятельность, - рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной программе праздника. - Университеты со всей страны прислали "визитки" почти 3,5 тысяч кандидатов! Будут вручены благодарственные письма. Праздник такого масштаба - также уникальная возможность сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды, которые они заслужили по праву. А концерт, который состоится в субботу, - это, по сути, большая площадка, где могут встретиться выпускники от Дальнего Востока до Калининграда. Их будут поздравлять ректоры, известные артисты, блогеры. Мероприятие объединит университеты, даст возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них.

Что еще в расписании праздника, который, по факту, будет длиться несколько дней?

26 июня в 14.00 стартует онлайн-викторина в формате познавательно-развлекательного квиза по самым разным темам. Игра создана на платформе проекта "Ум За Раз Ум". Участников ждут фирменные призы и подарки от партнеров.

27 июня в 14.00 на официальной странице платформы "Россия - страна возможностей" ВКонтакте состоится онлайн-концерт. Его ведущими станут Тимур Батрутдинов, Елена Гущина и Александр. Музыкальный хедлайнер концерта - группа IOWA.

Фото: РИА Новости
Как пройдут всероссийские выпускные для школьников и студентов

- Помимо концерта и викторины ребят ждут творческие выступления самих выпускников, общение с официальными гостями, а также "телемост" с университетами (Сахалин, Томск, Тольятти, Ярославль), - сообщил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

27 июня в 23.00 - большой концерт на Первом канале.

27 июня станет доступен информационный портал дайджест.времякарьеры.рф. Здесь будет подборка стажировок и вакансий для выпускников всей страны - более 100 тысяч вариантов занятости для тех, у кого еще мало или совсем нет опыта работы. Система фильтров поможет подобрать вакансии не только на полный день, но и удаленную работу или работу с гибким графиком.

29 июня в 12.00 ректор МГУ им. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий на официальной странице МГУ ВКонтакте расскажет о компетенциях, необходимых молодому человеку, поделится опытом и даст советы выпускникам.

- Выпускной в этом году в формате-онлайн не только продолжит традиции прошлых лет, но и сделает этот день по-своему уникальным, - отметил Садовничий. - Наши сегодняшние выпускники станут первопроходцами в проведении единого Выпускного. У меня будет возможность обратиться к каждому выпускнику России - лекция пройдет в открытом формате, послушать ее смогут все выпускники российских вузов.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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