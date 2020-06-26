Ведущей "Адской кухни" Ивлев развелся после 23 лет брака

Очередной развод в российской культурной среде. Как передает МК, теле- и радиоведущий, именитый шеф-повар Константин Ивлев развелся со своей второй женой.

В Тимирязевском суде столицы подтвердили, что иск супругов о расторжении брака был удовлетворен 25 июня.

Процесс длился с марта этого года.

Ивлевы состояли в браке без малого 23 года, у них двое детей - дочь и сын.

По сведениям СМИ, Мария Ивлева подала на развод, так как 46-летний повар завел роман с молодой журналисткой.

Константин Ивлев родился в 1974 году в Москве. Известен по проектам "На ножах" и "Адская кухня". Появляется в сериале "Кухня".