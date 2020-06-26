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Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым

Новости
    26.06.2020, 12:27
Текст:   Олег Усков

Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.

Фото: Evan Agostini, Jordan Strauss/Invision/AP
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Напомним. Некоторое время назад прозвучала информация, что на самом деле молодые люди не разводятся и все происходящее - розыгрыш, одно из заданий в рамках шоу Comment Out, где российские селебрити творят всякое такое. Собчак, например, в разгар расовых протестов в США постила в Instagram песню "Убили негра".

Харламов факт розыгрыша тут же коротко опроверг, со смайликами настаивая, что они все-таки разводятся - никаких шуток (потом пост был почему-то удален). И Асмус своего "супруга Шрёдингера" всесторонне на этом пути поддерживает.

Вчера актриса опубликовала в соцсетях очередной пост, заверяя: в Comment Out они не участвуют, а Анатолий Кучерена ее интересы не представляет.

Артистка добавляет, что инициатива развестись с Гариком исходит от нее и решение зародилось "задолго до написания романа "Текст".

При этом Асмус уточняет, что "всё-таки над отношениями нужно работать обоим". Тем намекая на некоторый семейный разлад.

Далее артистка уведомила, что интервью никому не дает - "и уж тем более никогда не даст за деньги". Предлагая перестать ей названивать.

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