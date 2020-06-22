Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".

"Восемь лет назад у нас начались отношения с Кристиной. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение", - пишет комик.

Поясняя, что их путь с Кристиной при этом не заканчивается, "а переходит в другую стадию", в которой, как надеется Гарик, "всегда будет место дружбе и уважению".

"Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки", - сообщил Харламов. Настаивая, что "это были прекрасные восемь лет" и он безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у них в жизни - за их дочь.

При этом артист акцентирует, что ни скандал вокруг фильма "Текст", ни какие-то "третьи лица" в этой ситуации не виноваты. Просто "так случается в жизни, такое бывает".

Бракоразводный процесс уже идет. И Харламов просит прессу в этот "непростой период для всех" не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов. Заранее смирившись с тем, что "домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах", ведь "эту игрушку не отберёшь".

Кристина Асмус у себя в Instagram происходящее подтверждает. "К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся", - пишет женщина.

Она также подчеркнула, что "ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват - только мы сами". И решение было не спонтанным, а "довольно давно обдумано и сформулировано почти год назад". Что косвенно подтверждается недавними откровениями Кристины по поводу совместной жизни с Харламовым.

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