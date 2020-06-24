СМИ: Развод Харламова и Асмус - розыгрыш

Комик - он и есть комик: развод резидента Comedy Club Гарика Харламова и звезды ситкома "Интерны" Кристины Асмус в действительности может оказаться, простите за кривой каламбур, "разводом". Или, как презентуют произошедшее его застрельщики, "веселой шуткой".

Пока общественность строит предположения, что же у пары могло произойти, ведь ничто не предвещало, соведущий "Вечернего Урганта" и "ключевой демиург русского ютуба" Александр Гудков признал, что расставание артистов - не более чем инсценировка в рамках сетевой забавы Comment Out. Той самой, где ранее фигурировала Ксения Собчак с "Убили негра". И кое-что покрепче.

Как напоминает KP.RU, Comment Out - шоу, куда звезды приходят "чтобы творить дикие и безрассудные, но веселые поступки".

И так как Гудков в самый интересный момент таинственно сгинул с радаров, издание связалось с ведущим программы Владимиром Маркони, перед тем написавшим под одним из вопросов про развод Харламова и Асмус в Instagram: "Это все шоу".

Маркони отрицать не стал: по его словам, развод Гарика и Кристины - это именно розыгрыш, Харламов с Асмус - всего лишь участники нового выпуска проекта. "И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", - радуется шоумен.

Пояснив, что артистам было дано "синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе". А основная часть шоу - 1 июля.

Но поскольку, по наблюдению Маркони, Гарик и Кристина - "прекрасные актеры", не исключено, что они "по инерции долгое время наверняка еще будут говорить "нет, нет" (то есть - что это не шоу).

Так что окончательно все встанет на места лишь в июле - когда в эфире появится свежий выпуск Comment Out, и все карты-де сразу же раскроются.